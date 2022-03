Chiavari: Entella nel Cuore, arrivati i rifugiati ucraini - LevanteNews

Dalla Virtus Entella

Partenza domenica da Chiavari alla volta del confine polacco con l’Ucraina e ritorno questa mattina nella città ligure. Un viaggio di 3 giorni che ha permesso di portare in Italia 29 persone in fuga dalla drammatica situazione ucraina.

La missione è stata portata a termine grazie a una rete solidale organizzata dalla Diocesi di Chiavari, dalla Parrocchia di Rupinaro, dal Villaggio del Ragazzo e da tanti volontari tra cui l’Associazione Pokrova. L’Entella ha contribuito alla missione umanitaria con la sua costola solidale, “Entella nel Cuore”, che ha coperto le spese del trasporto.

Ad accogliere i 17 bambini, le nonne e le mamme ucraine (tra cui una in dolce attesa), un nutrito gruppo di cittadini che ha offerto focacce e bevande in segno di benvenuto. Parte dello spontaneo “comitato d’accoglienza” anche Mister Gennaro Volpe – ritratto in foto con il Vescovo di Chiavari Giampio Luigi Devasini – e il capitano biancoceleste Andrea Paolucci che hanno voluto mostrare, con la loro presenza, vicinanza ai nuovi arrivati in città.

Il viaggio avrebbe dovuto portare nel Tigullio 18 bambini orfani e i loro accompagnatori, ma alcuni problemi nello spostamento interno hanno provocato un repentino cambio di condizioni.