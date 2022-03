Si rinforza un promontorio anticiclonico dal Nord Africa con l’apporto di aria più calda sub-tropicale in quota. Nuvoloso al mattino, schiarite nelle ore centrali, in particolare sui versanti padani. Aumento delle nubi basse in serata: così la previsione di Arpal.

TEMPERATURE: in aumento

VENTI: moderati, da NNE a Ponente, da ESE a Levante

MARE: mosso o molto mosso, specie dal pomeriggio

UMIDITA’: su valori medio-alt