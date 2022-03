Sori: maxi spiaggia e molo per i battelli, lavori in corso - LevanteNews

Sori rappresenta la prima spiaggia per chi da Genova arriva in Riviera, preferibilmente in treno o bus. La balneazione rappresenta turisticamente una grande attrattiva e crea indotto, reddito e occupazione. Attualmente sono in corso lavori che miglioreranno la spiaggia con un investimento di circa tre milioni. La costruzione di due pannelli consentirà di allargare la spiaggia verso il mare di quindici metri con un ripascimento di 22.000 metri di materiale idoneo.

Non solo. Sori realizzerà un molo di attracco per i battelli turistici. Ciò consentirà l’arrivo di turisti da Genova, ma anche dagli altri centri del Golfo Paradiso, specie in occasione di spettacoli teatrali, festività, particolari eventi; la via del mare consentirà, infatti, di superare la carenza di posteggi che spesso frena la scelta di trascorrere una serata a Sori, terra – come indica una targa – del bisnonno di Pablo Picasso. In questo quadro si inserisce la riqualificazione della passeggiata pedonale a mare verso Levante.

Particolarmente soddisfatto di questo maxi-intervento è il vicesindaco Cristiano Benvenuto che segue costantemente i lavori che ha sempre sostenuto ottenendo i finanziamenti.

Nelle foto Cristiano Benvenuto con l’assessore regionale Giacomo Giampedrone durante un sopralluogo e la spiaggia nelle foto di Mary Amato