Sestri: "Alla scoperta di Mario Lodi", al via la terza edizione del Contest - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante su Facebook

Alla scoperta di Mario Lodi: “Storia di Antenna” il tema di quest’anno che si inserisce anche all’interno delle celebrazioni per il centenario di Mario Lodi, tra i più importanti pedagogisti italiani.

I partecipanti sono invitati a leggere il racconto di Mario Lodi e a proporre un disegno sul tema: il contest è rivolto a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con età compresa tra i 4 e i 13 anni (divisi in tre categorie) per dare volto e forma originali alla storia; possono partecipare a titolo individuale con un solo elaborato da inviare per posta o consegnare entro il 30 aprile.

I disegni potranno essere in tecnica libera a scelta, sempre formato 24 x 33 centimetri. La partecipazione al contest è gratuita; fra tutti i partecipanti saranno scelti tre vincitori, uno per ogni categoria: piccini, da 4 a 5 anni; bambini dai 6 ai 10 anni; ragazzi tra gli 11 e i 13 anni. Dal 4 al 12 giugno le opere arrivate saranno in mostra a Palazzo Fascie.

Ogni partecipante riceverà 1 biglietto gratuito e 3 biglietti ridotti per visitare il MuSel con tutta la famiglia validi per tutto il periodo della mostra. I vincitori saranno premiati con un libro di fiabe e con l’ingresso omaggio per tutta la famiglia al MuSel valido fino al 31 dicembre 2022.

Scopri tutto il regolamento ➡️ www.sestri-levante.net/il-musel-dei-bambini/