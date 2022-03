Riparte la Junior TIM Cup - Keep Racism Out - LevanteNews

Dal Csi Chiavari Tigullio

L’edizione 2022 della “Junior TIM Cup – Keep Racism Out”, è ai blocchi di partenza. Dopo un anno di pausa, Lega Serie A, TIM ed il Centro Sportivo Italiano scendono nuovamente in campo insieme per sostenere la nona edizione del torneo giovanile di calcio a 7, riservato agli Under 14, che continua ad alimentare i sogni dei ragazzi e a portare i valori del calcio oratoriale sotto i riflettori del grande calcio.

Dopo aver coinvolto, nelle precedenti edizioni, oltre 65mila ragazzi in tutta Italia, oltre 5mila oratori e fatto disputare più di 25mila partite, il progetto continua il percorso di unione tra sport di vertice e di base.

I ragazzi degli oratori Junior TIM Cup, oltre che sui campi di calcio, saranno impegnati in attività educative sul tema del razzismo. La pratica sportiva verrà infatti affiancata e arricchita da appuntamenti ed attività di riflessione e formazione sul tema del razzismo e delle discriminazioni. alcune delle quali saranno testimonianze dirette portate dai protagonisti del mondo del calcio, esperti ed educatori.

Le squadre vincitrici delle FASI ORATORIALI, che a CHIAVARI si terrà DOMENICA 20 MARZO 2022 dalle ore 14:00 presso il campo sportivo Maria Luigia di Chiavari, si affronteranno nella FASE REGIONALE di qualificazione che si terrà nel mese di aprile presso il campo sportivo San Desiderio a Genova e le vincitrici si contenderanno il titolo di campioni della IX edizione andando allo Stadio Olimpico di Roma.

Alla fase ORATORIALE di Chiavari sono già Iscritte le Parrocchie di S.Giacomo di Rupinaro (2), Santo Stefano di Lavagna, San Rufino di Leivi, Rapallo (2) e Santa Margherita Ligure.

Le gare saranno riprese dalle telecamere del CSI che effettuerà una diretta facebook dell’evento.

Un’occasione questa per far conoscere agli oratori del Tigullio le attività ludico sportive del CSI che non si fermano qui, infatti nei prossimi mesi saranno proposti, alle varie società affiliate al CSI ed agli Oratori, i GIOCHI DI COMITATO dove potranno essere formate più squadre che si sfideranno in attività sportive “diverse” (dogeball, ping-pong, calciobalilla, etc). Il Calcio tornerà protagonista nell’estate, luglio 2022, con il ritorno del Torneo di Calcio dei Sestrieri di Lavagna che, dopo 4 edizioni entusiasmanti, è stato fermato dalla pandemia, coinvolgendo tutti i bambini delle scuole elementari (2008-2009-2010-2011-2012) di Lavagna e Cogorno. Sarà nuovamente proposto, alla giunta Comunale di Chiavari (attendiamo elezioni del mese di giugno 2022) il Torneo dei Quartieri che già aveva trovato approvazione nel 2020 ma che naturalmente era stato sospeso per i motivi che tutti ben conosciamo. Anche qui verranno coinvolti i bambini delle parrocchie chiavaresi nelle età utilizzate a Lavagna per poi giungere alla sfida finale tra Chiavari e Lavagna. Già programmati tre importanti eventi di DANZA per DOMENICA 3 APRILE 2022, Battle Mix Style ore 09:00 – Contest Coreografico Hip Hop ore 12:00 – Concorso di Danza ore 13:00. Nel mese di maggio partirà il PRIMO TORNEO DI TENNIS organizzato dal CSI, week end del 7/8 e 14/15 maggio presso il circolo tennis TONI di Carasco. Info e iscrizioni sul sito csi e pagine social. Naturalmente non mancheranno eventi dedicati alla Pallavolo, alla Ginnastica e alle Arti Marziali.