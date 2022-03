RASSEGNA STAMPA. Sempre alta l'attenzione sui profughi - LevanteNews

Oggi, martedì 15 marzo, auguri a Zaccaria. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Proverbi: “Meglio assolvere un reo che condannare un innocente”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Ucraina: “Sono già 180 i profughi ospitati in Riviera”; “Emergenza fuggitivi, vademecum comunale a Chiavari”; “Nessuna notizia degli orfani, ma il bus tornerà carico”; “Stufa a casa, impianto a scuola, risparmiamo con la legna”; “Caro enerrgia nei Comuni, un milione in più a Rapallo”. Pianeta Covid: ieri in Asl 4 i nuovi contagiati sono stati 37; i pazienti ricoverati sono 9. Balneari: ieri in piazza per dire no alle aste.

Sestri Levante: giornata contro i disturbi alimentari. Casarza Ligure: addio ad Anacleto “Nanni” Minetti. Casarza Ligure: alla Iml lavoratori in sciopero. Lavagna: presidio a Genova contro la diga Perfigli. Chiavari: imposta di soggiorno anche per Calata ovest. Chiavari: servizi igienici da trasformare con settore riservato ai diportisti. Chiavari: il casello A-12 chiuso per due giorni. Chiavari: 96 candeline e 73 anni di matrimonio per il partigiano Lucio Tomalino “Vetta”.

Camogli: “Rilancio del turismo e fondi rigenerazione, due giorni di convegno”; “Accessibilità e mobilità per raggiungere il Levante”. Camogli: Festival del paesaggio, le balene innamorate a Roma. Recco: arriva Unieuro.

Val d’Aveto: spolverata di neve.