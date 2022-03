Rapallo: Circolo Nautico, nuova sede nel porto Carlo Riva - LevanteNews

Il Circolo Nautico Rapallo avrà presto una nuova sede e sarà all’interno del Porto Turistico Carlo Riva. Parola di Mario Tornaghi, amministratore delegato della società che ha in gestione la concessione demaniale: “I lavori per la nuova sede sono già iniziati. Per noi il CNR deve stare nel porto Carlo Riva”. E’ una delle belle novità emerse durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio, organizzata dal Circolo Nautico in calata Durand de la Penne/via Langano, al porto di Rapallo.

C’era mezza giunta comunale: il sindaco Carlo Bagnasco, il consigliere allo sport Vittorio Pellerano, gli assessori Elisabetta Lai e Antonella Aonzo; il consigliere Elisabetta Ricci. Il CNR , per bocca del suo presidente Manlio Meriggi, ha molto insistito sul concetto di ripartenza, dopo due anni segnati dall’emergenza Covid e dai postumi della maxi mareggiata che ancora prima ha distrutto il porto turistico. “Il nostro sodalizio sportivo – ha detto Meriggi – non si limita a partecipare a regate veliche. Siamo in prima linea nel sociale, nell’ambiente, nell’educazione dei giovani e anche in tutto ciò che è collegato alla ricostruzione del porto Carlo Riva. Ora finalmente si riparte. Abbiamo appena compiuto 70 anni, ma non li dimostriamo. La mareggiata, con la perdita della sede, e il Covid non ci hanno fermato”.

A proposito di impegno nel sociale, non si può dimenticare che la notte del 29 ottobre 2018 il Circolo Nautico Rapallo fu fondamentale nella gestione dell’emergenza -mareggiata: con i suoi gommoni furono salvate 21 persone rimaste intrappolate sulla diga foranea, e la sede divenne la base operativa per la gestione della crisi. Inoltre il CNR è uno dei maggiori sostenitori del servizio di guardia medica pediatrica a Rapallo.

A delineare le linee guida di questa ripartenza è stato Maurizio Manzoli, direttore sportivo del Circolo Nautico Rapallo. “Si comincia il 9 e 10 aprile con il 25° Trofeo Città di Rapallo per la classe Dinghy – ha detto il Ds – Parteciperemo poi al 18° Tino Island Trophy, il 23 e 24 aprile: una crociera con tre percorsi costieri fino all’Isola del Tino. Crociera anche il 30 aprile e 1 maggio con la Portofino’s Week. Festa grande il 26 giugno con il Raduno Estivo: una veleggiata libera per derive e cabinati a vela; prova di regolarità per imbarcazioni a motore. Il 22 e 23 ottobre ci sarà il 40° International Winter Criterium; l’1 novembre la Regata dei Santi. Per quanto riguarda le regate in collaborazione con altre società avremo il Trofeo Bombola d’Oro dal 21 al 23 maggio, in collaborazione con lo Yachting Club; e le gare del 47° campionato invernale Tigullio per la classe Dinghy 12’ da novembre 2022 a febbraio 2023”.

Non sono mancate le frecciatine scherzose rivolte alle autorità. “Potremo organizzare il 25° Trofeo Città di Rapallo – ha spiegato Manzoli – solo se nel frattempo saranno stati ultimati i lavori di dragaggio del golfo. Il percorso infatti passa nelle vicinanze della passeggiata a mare”.

I vertici del Circolo Nautico Rapallo hanno molto insistito sull’importanza di “VelaScuola”, in collaborazione con la FIV, Federazione italiana Vela, e il Miur, il Ministero dell’istruzione e della ricerca. “Anche nel 2022 porteremo in mare le scuole primarie e secondarie, con iniziative per fare conoscere lo sport della vela e l’ambiente marino agli alunni, che spesso non hanno mai visto la città dal mare”. Il 2 giugno è in programma il “Veladay Fiv”: iniziativa federale dedicata alla promozione della vela, nell’ambito di promozione e sviluppo nautico, ecologico e ambientale. Verranno rinnovati anche i corsi di vela estivi: corsi settimanali, dal lunedì al venerdì, dal 13 giugno al 9 settembre. Per bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni c’è anche un corso di 13 settimane di scuola di vela (al mattino o al pomeriggio). Per gli agonisti e i preagonisti ci saranno 12 mesi di scuola, con regate prima regionali e poi regionali.

Altra novità è quella dei corsi di Vela d’Altura, per ragazzi sopra il 15 anni e adulti. A sottolineare il carattere didattico del nuovo corso CNR c’è l’iniziativa Odis Sail: una pagina Instagram interattiva dove un piccolo polpo di nome Odis spiega tante cose sul mare e la vela.

Il sindaco Bagnasco ha tranquillizzato il Circolo Nautico Rapallo: il Comune è perfettamente consapevole del fatto che al CNR serve urgentemente una sede. “Qui non si è trattato di fare solo un restyling – ha detto – I lavori imponenti al porto turistico avevano soprattutto lo scopo di mettere in sicurezza l’intera città, proteggendola da eventi disastrosi come quelli del 2018. Ora con i nuovi lavori e la nuova governance del Carlo Riva il porto potrà tornare ad essere un punto cruciale dell’accoglienza turistica, dell’aggregazione sociale e dello sport per tutto il territorio. L’importanza del lavoro del CNR dal punto di vista sociale è dimostrata dall’elevato numero di ragazzi che frequentano i corsi. Visto il rapporto profondo che da sempre lega il Comune di Rapallo al Circolo Nautico, prendo ufficialmente questo impegno: il Comune sarà vicino a questa società sportiva, facendo anche di più di quanto abbiamo già fatto finora”.