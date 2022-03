Profughi ucraini: come regolarizzare la loro posizione - LevanteNews

Dal Portavoce della Questura di Genova

In relazione all’attuale stato di emergenza in Ucraina, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha iniziato ad acquisire le istanze di permesso di soggiorno per protezione temporanea.

Secondo le indicazioni del Dipartimento di P.S., in attesa di emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplinerà la materia, saranno per il momento acquisite solo le istanze dei cittadini ucraini che hanno lasciato quel Paese a partire dal 24 Febbraio 2022.

Sulla base delle dichiarazioni di ospitalità presentate, i cittadini ucraini saranno convocati con appuntamento presso gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione.

Sia i maggiorenni che i minorenni, il giorno dell’appuntamento dovranno essere muniti di 4 fototessera e documento di identità (passaporto o attestazione di identità rilasciata da Autorità Consolare Ucraina in Italia). Inoltre dovranno essere muniti di green pass semplice.

E’ stata altresì attivata la casella PEC dedicata immig.quest.ge.ucraina@pecps.poliziadistato.it che potrà essere utilizzata per richiedere appuntamenti per presentazione istanze, allegando copia del documento d’identità, informazioni o per inviare documentazione in relazione alla trattazione delle specifiche istanze.

Si rammenta che per i cittadini ucraini regolarmente soggiornanti nella Provincia di Genova o divenuti nel frattempo cittadini italiani, che intendano avanzare richiesta di soggiorno per ricongiungimento familiare, secondo la normativa vigente, con parenti giunti in questa Provincia, dovrà sempre essere utilizzato l’attuale sistema di prenotazione in uso, attraverso l’agenda elettronica raggiungibile dal sito “prenotafacile.poliziadistato.it”.