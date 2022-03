Dal comune di Lavagna

A causa della chiusura improvvisa di questi giorni di Via Garibaldi in prossimità del civ 61 per lavori a carico di Iren Spa, sarà possibile raggiungere il centro rifiuti di Via Garibaldi in orario di cantiere, dalla mattinata di domani, fino a fine lavori, tramite Via Roccatagliata Ceccardi, grazie alla presenza di n. 2 movieri incaricati dalla ditta stessa a regolamentare il passaggio in entrambe le direzioni.