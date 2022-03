Golfo Paradiso: "Giro d'Italia, percorso da ridisegnare" - LevanteNews

Maggio è ancora lontano, ma a quanto pare la tappa del Giro d’Italia Parma-Genova è da modificare anche se nulla è stato pubblicato sul sito ufficiale. Solo voci? A parte l’arrivo in Liguria attraverso il Passo del Bocco e il transito a Mezzanego in cui nel 2011 trovò la morte il ciclista belga Wouter Weylandt, a Rapallo il percorso prevede la deviazione dalla via Aurelia alla provinciale di San Martino di Noceto con il ritorno sulla via Aurelia a Ruta per proseguire fino a Sori. Quindi la strada di Sussisa con arrivo a monte Cornua, la via “tavianea” fino al Monte Fasce e la discesa dell’Apparizione fino a Borgoratti.

Quest’ultimo tratto del percorso sarebbe stato giudicato pericoloso. Da qui la prospettiva, una volta arrivato il Giro al Monte Cornua, di raggiungere Uscio (Calcinara e Colle Caprile) per poi scendere a Gattorna e proseguire per la Val Bisagno attraverso il traforo del Ferriere i cui lavori sono previsti in 40 giorni e dovrebbe pertanto essere riaperto. Quindi l’arrivo a Genova attraverso Molassana. Ai Comuni tuttavia non sono arrivate comunicazioni ufficiali lungo il percorso definitivo e ufficiale; La cvittà metroipolitana dovrà asfaltare e rendere percorribili le strade di sua competenza.