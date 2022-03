Cinque Terre: alpinismo lento per conoscere il territorio - LevanteNews

Dall’Associazione “Mangia Trekking”

Solitamente durante l’inverno in montagna è molto freddo e spesso le stesse montagne e le loro vette si colorano di bianco. Nei territori vicini, che si affacciano sul mare il clima è sempre diverso. Generalmente sembra primavera, talvolta alcune giornate appaiono estate. Sono eccellenti occasioni per camminare in prossimità delle coste marine, respirando aria pulita.

L’associazione Mangia Trekking, ritiene che al giorno d’oggi, soprattutto dopo la pandemia di Covid 19, il camminare sia riconosciuto essere una eccellente cura riabilitativa e preventiva per il corpo e per la mente. Così l’associazione dell’Alpinismo Lento che di “coronavirus a proprie spese ne ha imparato qualcosa” invita gli appassionati ad assicurarsi sempre un buon allenamento al cammino. Camminare contribuisce anche a fornire buoni consigli, circa i luoghi più belli da visitare e conoscere. Non solamente centri abitati, ma anche il loro verde, i loro sentieri, che conducono ad apprezzare le migliori caratteristiche dei territori. Attraverso i sentieri, si impara soprattutto a conoscere la storia ed il lavoro compiuto sul territorio dall’uomo nel corso del tempo. Un importante esempio è rappresentato dal Parco Nazionale delle Cinque Terre.

L’associazione dell’alpinismo lento, presente spesso ed ovunque sul territorio del Parco, anche in virtù di una proficua collaborazione con l’Ente, desidera suggerire ai tanti che fanno riferimento al turismo escursionistico, di recarsi spesso nelle Cinque Terre, di salire sulle alture del territorio, (non fermarsi nei centri abitati sul mare) di visitare anche i piccoli antichi borghi, come Groppo, Volastra etc. per conoscere nel profondo, in modo responsabile, le tradizioni ed una cultura, di un territorio bellissimo dove molto raramente è difficile incontrare giornate fredde anche nella stagione invernale.