Chiavari: "La biodinamica e Daniele Parma, un'avventura" - LevanteNews

Dal cinema Mignon

Evento: proiezione anteprima film: “La biodinamica e Daniele Parma – un’avventura biodinamica”

Argomento interessante perché permette un contraddittorio su quanto da settimane si è discusso sulla biodinamica come di un ramo dell’agricoltura recentemente discusso per la sua esclusione in prima istanza da un decreto ministeriale sull’agricoltura Biologica.

Evento e Filmato commissionato da La Ricolla Agricoltura Biodinamica.

Regia Gip Barbeschi, già regista e produttore con Broad Way e Tigullio mon amour di filmati e progetti comunicazione sul territorio del Tigullio, in questi anni ha firmato i filmati di Santa Margherita, Rapallo, Zoagli e Chiavari. Al lavoro su “U Ramadan”, progetto di film con 8 anni di riprese sulle celebrazioni di inizio Luglio a Rapallo per N.S.di Montallegro.

Note:

E’ stata organizzata una contemporanea di lancio anche sulla musica del filmato:

La colonna sonora è composta su un brano di Pier Gonella, musicista operativo nel Tigullio, chitarrista del gruppo Necrodeath, esistente e conosciuto da decenni

Nell’occasione del lancio del film, la stessa giornata vede il lancio del video clip del brano di Pier Gonella utilizzato come colonna sonora del filmato “La biodinamica e Daniele Parma – un’avvenura contadina”.

Il lancio sarà nei molti canali socials e musicali nazionali e internazionali

Il filmato presentato avrà una versione ridotta per i socials presente dal giorno seguente nelle pagine socials e nel sito de La Ricolla

trasmetto link al trailer https://youtu.be/d17lv5jhaik