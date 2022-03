Chiavari: disturbi alimentari, e si accende una luce lilla - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Il palazzo della Cittadella di piazza Mazzini si illumina di lilla, questa sera, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare.

“L’iniziativa, promossa da Anci e dall’associazione Never Give Up onlus, è volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei disturbi del comportamento alimentare, per accrescere la consapevolezza sia a livello individuale che collettivo ed istituzionale – spiega l’assessore alla sanità del Comune di Chiavari, Giuseppe Corticelli – Sono circa 2.665.000 gli adolescenti in Italia che hanno problemi con cibo, peso e immagine corporea, e l’emergenza sanitaria di questi ultimi due anni ha aggravato la situazione”.