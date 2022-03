Calcio/ L'Entella ritrova il successo: Merkaj e Palmieri stendono l'Ancona Matelica - LevanteNews

Virtus Entella: Borra; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Barlocco; Karic, Paolucci, Palmieri; Schenetti; Lescano, Merkaj. All: Volpe

Ancona Matelica: Vitali; Tofanari, Massetti, Iotti, Di Renzo; Del Carro, Bianconi, Iannoni; Rolfini, Faggioli, Sereni. All: Colavitto

Merkaj e Palmieri e la Virtus Entella trova i tre punti al Comunale contro l’Ancona Matelica: i biancocelesti con questo successo cancellano il brutto pareggio di sabato scorso in casa contro l’Imolese. Volpe si affida al 4-3-1-2 con Karic preferito a Dessena in mezzo al campo al fianco di Paolucci e Palmieri, mentre in difesa, davanti a Borra, il quartetto composto da Coppolaro, Pellizzer, Chiosa e Barlocco. In attacco Lescano e Merkaj lanciati da Schenetti.

Il vantaggio della Virtus Entella arriva al 44’: Palmieri dalla bandierina trova Lescano che di testa mette nelle condizioni Merkaj di battere Vitali e salire a dieci gol in campionato. Il raddoppio al 50’ con Palmieri autore di un gran gol di sinistro. Per il calciatore arrivato nel mercato di gennaio è la prima gioia con la maglia biancoceleste.

Una vittoria che permette alla formazione allenata da Volpe di salire a 56 punti.