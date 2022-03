Tigullio: guida in stato di ebbrezza, ritirate cinque patenti - LevanteNews

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri

Nuova operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Genova per il controllo e la sicurezza del territorio. Coordinati dal Reparto Operativo, pattuglie del Nucleo Radiomobile, delle Compagnie e delle Stazioni dipendenti, hanno posto in essere un articolato servizio di prevenzione e contrasto ai reati a Genova e nel Tigullio con l’impiego complessivo di oltre 30 militari.

Nel Tigullio, nel fine settimana, l’attività si concentrava sulla prevenzione del c.d. fenomeno delle “stragi del sabato sera”, al fine di garantire una maggiore sicurezza sulle strade cittadine e nei pressi dei caselli autostradali. Identificate circa 120 persone e controllati oltre 50 autoveicoli. Quattro automobilisti genovesi, di età compresa tra 20 e 35 anni, sono risultati positivi al test con l’etilometro, in alcuni casi con un tasso alcolemico che superava anche di 3 volte il massimo consentito. Venivano quindi denunciati per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida.