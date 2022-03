'Santa': mostra sull'area marina di Portofino a Villa Durazzo - LevanteNews

Riceviamo e pubblichiamo

La “Aree Marine Protette-Gli Scrigni del Mediterraneo” organizzata dall’Area Marina Protetta di Portofino e patrocinata dal Comune di Santa Margherita ligure, sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni (dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17) a Villa Durazzo dal 14 al 25 Marzo 2022. pan mostra realizzata nell’ambito dei progetti Interreg Med Mpaengage ed Mpanetworks, e si focalizza sulle tematiche affrontate dagli stessi : lo studio degli impatti dei cambiamenti climatici e delle strategie da mettere in atto per mitigare gli stessi, con particolare attenzione a quello che avviene nelle acque dell’AMP Portofino; L’altro grande tema della mostra è il ruolo delle Aree Marine Protette a livello mediterraneo come strumento per tutelare la biodiversità e per lo sviluppo di attività umane in maniera armoniosa con l’ambiente, effetti che sono amplificati quando le Amp si mettono in rete e collaborano.

La mostra ha aspetti tecnologici come un maxledwall con le immagini degli spettacolari fondali dell’Amp Portofino ed un touch screen che guiderà il visitatore tra i contenuti, ma anche un parte più analogica con pannelli che riassumono i contenuti e una bacheca con alcuni reperti.

Oltre alla mostra organizzata da Amp Portofino, nella sala adiacente è presente una mostra allestita dall’Università di Genova nell’ambito del progetto Curiosity, incentrata sullo studio ecosistemi degli ambienti profondi del Mar Ligure compresi quelli antistanti all’ Amp Portofino, con fotografie, filmati, reperti e diorami costituiti da organismi provenienti dagli scarti della pesca a strascico.

Apertura della mostra allestita al piano terra di Villa Durazzo, presenti tra gli altri il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni e il vicesindaco di Portofino Giorgio D’Alia