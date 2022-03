Recco: la villa riqualificata e il trasporto dei detriti - LevanteNews

Ristrutturazione o riqualificazione di una villa a levante della spiaggia dei frati a Recco. Una villa cui si accede dalla provinciale che conduce a Camogli, circondata da ulivi e pini domestici. Certamente la normativa regionale, che prevede perfino lo spostamento di case da una zona all’altra dello stesso Comune, consente l’apertura di ampie vetrate che si affacciano sul mare (come sembra, sottolineiamo sembra avvenga in questo caso). L’unica curiosità è come verranno trasportati in discarica i detriti accumulati nella penultima ed ultima fascia a picco sul golfo; con un pontone via mare? Una cosa è certa, in un parco nazionale certe ristrutturazioni non sarebbero consentite.