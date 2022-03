Rapallo: cinque alunni del Liceti a Procida, capitale della Cultura - LevanteNews

Dall’Istituto Fortunio Liceti di Rapallo

Un altro prestigioso traguardo per l’Istituto Fortunio Liceti di Rapallo. Dopo la vittoria nella fase interregionale, il progetto MAB di cinque ragazzi della classe quarta dell’indirizzo economicoAmministrazione Finanza e Marketing, nel corso della finale nazionale di sabato 12 marzo, è stato scelto come uno dei tre migliori d’Italia. I ragazzi voleranno, accompagnati dal Dirigente Scolastico Sonia Maranci, a Procida, capitale italiana della cultura, dal 10 al 14 aprile, lì sarà decretato il vincitore assoluto.

Il Liceti continua a dimostrarsi un’eccellenza nel panorama della scuola digitale e della didattica innovativa. Gli alunni Michelle Conte, Lorenzo Firenze, Matteo Gulino, Giulia Mammoliti e Chiara Maracci, guidati nel progetto dal professor don Matteo Prettico, si sono cimentati nel MAB, laboratorio didattico-innovativo di mappatura collettiva e partecipata di un luogo. Nasce come format sperimentale di applicazione della metodologia Challenge Based Learning (CBL) nell’ambito di esperienze internazionali di formazione outdoor dedicate agli studenti e ai docenti,

in attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale.

Il progetto, mediante immagini suggestive realizzate con con il drone, uno storytelling potente ed un studio di promozione turistica mirato alla riscoperta dei luoghi simbolo di Rapallo, non ha impressionato solo la giuria di esperti, ma anche l’assessore al turismo di Rapallo Elisabetta Lai, la quale, oltre ad esprimere la gioia per il traguardo, ha assicurato un incontro con i ragazzi per verificarne la qualità.

Gli studenti voleranno a Procida, attuale capitale della cultura, con il loro progetto di promozione del Tigullio, la speranza è che oltre alla vittoria finale portino anche a casa l’assegnazione della capitale della cultura 2024 al nostro territorio: sarebbe un bellissimo passaggio di consegne.