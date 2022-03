Rapallo: "In città manca la programmazione; i fondi dello Stato" - LevanteNews

Dal direttivo, segreteria e segretario del Circolo Pd di Rapallo (come cronisti dobbiamo ricordare che i lavori al San Francesco sono iniziati con i fiondi stanziati da Regione e Comune; solo recentemente lo Stato ha disposto un contributo che copre solo una percentuale del costo; se Rapallo avesse puntato sui soldi dello Stato, come auspicava il consigliere Mauro Mele, oggi Rapallo si troverebbe nelle condizioni di ‘Santa’ che deve ancora iniziare i lavori per realizzare lo scolmatore m.m.)

Eterni lavori in città.

Il Sindaco Carlo Bagnasco, alla guida della città di Rapallo da ben sette anni, in questi giorni ci ricorda le finalità delle grandi opere che a parer suo stanno rinnovando la nostra città.

Qui di seguito l’elenco delle opere:

Lungomare Vittorio Veneto: la realizzazione di due grandi vasche che con un sofisticato sistema di pompaggio dovrà ridurre il rischio di allagamenti in quella zona; dragaggio dello specchio acqueo di fronte al Lungomare ; nuova copertura della foce del torrente San Francesco; rafforzamento della diga dei “Bagni Porticciolo”; avanzamento dei lavori di riattivazione del Porto privato Carlo Riva.

Il Partito Democratico non vuole cogliere l’occasione per fare della facile e futile polemica ma ci viene spontaneo constatare alcune circostanze. Il sindaco Carlo Bagnasco, in sette anni di amministrazione della città non è riuscito a programmare alcuna di queste opere. La loro realizzazione è stata ritenuta necessaria da altre istituzioni regionali e private. Non c’è alcuna programmazione organica per un riassetto urbanistico e turistico

futuro di Rapallo. La mareggiata del 2018 ha fatto da catalizzatore ma ci sono voluti più di tre anni per mettere in cantiere i lavori in passeggiata, così come il dragaggio delle acque balneabili del Golfo dove si affacciano gli stabilimenti balneari e dove sul suo fondo sono ancora presenti “bombe” ad orologeria per l’ecologia marina, come infine anche la ristrutturazione del Porto Carlo Riva da parte dei privati.

La nuova copertura del San Francesco, iniziata nel 2017, ha bloccato la viabilità della città, escludendo per anni l’accesso da levante della passeggiata a mare ed è ancora molto lontana dall’ essere completata. Solo l’arrivo delle risorse finanziare, dal Governo nazionale, ha permesso l’avvio di queste opere, in caso contrario siamo certi che molti dei lavori che decantano non sarebbero mai iniziati; forse avrebbero continuano con la consueta manutenzione, l’asfaltatura di qualche strada e il rifacimento di qualche saltuario marciapiede.

Ad oggi la viabilità e la mancanza di parcheggi è rimasta immutata.

Lo stesso discorso vale per il depuratore: opera che abbiamo potuto costruire grazie ad IREN e alla Regione (Presidente dell’allora Giunta Burlando di Centro-Sinistra).

Le considerazioni fatte oggi dal Sindaco e divulgate alla stampa e sui social si dimostrano condivisibili ma purtroppo non possiamo non criticarne il metodo.

Spesso i lavori hanno subito rallentamenti inaspettati e da parte

dell’Amministrazione, ad ogni imprevisto, si è cercata subito una giustificazione, un motivo per spiegare l’errore di valutazione fatto.

Il tutto, viene il dubbio si faccia, nell’ottica di non perdere consensi.

Rapallo è una città dove per anni si è realizzato molto poco. Una città dove la rapallizzazione ha inciso negativamente, a tal punto che ad oggi la semplice chiusura di una strada manda nel caos tutta la viabilità cittadina.

I lavori che si fanno oggi sono importanti, certo, ma almeno non si cerchi di fare della facile propaganda per averne un futuro vantaggio elettorale.

Rapallo non lo merita e non lo merita soprattutto la sua cittadinanza.