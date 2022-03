Portofino: la proprietà ha sospeso i lavori a Villa Altachiara - LevanteNews

La maledizione di Tuthankamon. A Portofino sospesi i lavori a Villa Altachiara, costruita da lord George Herbert conte di Carnavon, l’archeologo scopritore (e profanatore ) della tomba del Faraone. La Villa Altachiara dove abitò il conte Corrado Agusta e dove morì in circostanze misteriose, disgrazia o suicidio, la vedova Vacca. Oggi la villa appartiene ad una società monegasca dietro cui si dice vi sia un oligarca russo. I lavori che proseguivano da due anni, anche per mettere in sicurezza il versante a mare e tutti i muri a secco, erano in dirittura di arrivo. Il giovane russo che li segue, una settimana fa ha deciso di sospenderli. Una decisione dovuta – avrebbe spiegato – alle sanzioni e al timore di non poter effettuare i pagamenti ai fornitori e ai quasi cento tra operai e tecnici che si alternano a lavorare nella villa i cui proprietari, nella leggenda secolare che riguarda la villa, sono colpiti dalla maledizione di Tuthankamon.

E’ evidente che nella Villa resteranno i guardiani e le telecamere accese, resteranno le luci accese anche la notte; ma la riqualificazione dell’immobile resterà incompiuta fino a che non termineranno bombardamenti e sanzioni. Per il Borgo la partenza degli operai rappresenta una perdita.

ntanto Portofino è in attesa di ricevere una famiglia di profughi ucraini. Il sindaco Matteo Viacava, dopo avere parlato col prefetto Renato Franceschelli, ha messo a disposizione un appartamento del Comune libero per far fronte ad eventuali emergenze.