Nuoto/ Camogli, Elena Brinzo sale sul podio - LevanteNews

Dalla Segreteria della rari Nantes Camogli

Weekend di finali regionali alla Sciorba con una compagine bianconera piuttosto ridotta.

Sono stati infatti tanti i ragazzi che con i loro piazzamenti hanno purtroppo solo sfiorato l’ ingresso in finale.

A difendere il nuoto della Rn Camogli in questo weekend erano schierati alla Sciorba:

Elena Brinzo, Veronica Bozzo, Asia Provino, Sofia Terrile e Brayan Zacchero.

Elena Brinzo ha disputato i 100 delfino in cui si è classificata sesta, quinta nei 50 delfino, quarta nei 400 misti, medaglia di bronzo nei 200 delfino.

Veronica Bozzo nona nei 50 SL e sedicesima nei 100 SL.

Asia Provino quarta nei 400 misti , sesta nei 200 misti.

Sofia Terrile settimana nei 200 mx

Brayan Zacchero ha disputato i 50 SL classificandosi quarto, settimo nei 200 SL e ottavo nei 400 SL.

“La prima parte della stagione è finita, resta un po’ di rammarico per le tre medaglie di legno e per chi, allenandosi con impegno, ha sfiorato l’ ingresso in finale.

Per alcuni questa è la prima stagione tra i categoria, per altri la prima stagione alle superiori ed è normale avere qualche difficoltà in piú, ci possiamo comunque ritenere soddisfatti considerando che il nuoto agonistico è tornato alla Rari solo dalla stagione agonistica anno 2018.” Così commentano Pacini ed Oliva.