Nuoto/ Alla Sciorba, bottino di medaglie per il Rapallo - LevanteNews

Dal Rapallo Nuoto e Pallanuoto

Concluse le finali regionali del week end a la Sciorba Genova.

Rapallo Nuoto rientra al Poggiolino con un ricco bottino di medaglie e di qualificazioni per le finali nazionali.

12 ori, 5 argenti e 5 bronzi a dimostrare una continua crescita del settore natatorio rapallino.

Martini : “Abbiamo iniziato la stagione perdendo metà squadra. I ragazzi rimasti con noi, allenati da Angiollieri Angelo coadiuvato da Valente Enzo hanno svolto un lavoro impressionante. Non era ne facile ne scontato. Dopo le classiche difficoltà che si riscontrano ad inizio anno, i ragazzi hanno trovato quella forza, sicurezza e serenità che li ha portati a superarsi! Ora andremo alle finali italiane di Riccione per ben figurare consapevoli di aver raggiunto un risultato straordinario. Ringrazio a nome di tutta la Rapallo Nuoto i nostri fantastici ragazzi e tutto lo staff per le immense soddisfazioni che ci hanno trasmesso!”

Angiollieri “Dopo le prime dure settimane siamo risorti andando a scrivere pagine importanti della Rapallo Nuoto.

I ragazzi mi hanno dato soddisfazioni inimmaginabili, si sono impegnati, sono cresciuti e sono convinto che assieme riusciremo a migliorarci ancora. E non parlo dei soli medagliati che comunque hanno portato lustro alla nostra Società. Ora spettiamo le graduatorie nazionali per possibili altre qualifiche ai campionati italiani”

12 i titoli regionali, 22 podi di cui 12ori 5argenti 5bronzi conquistati, e 11 qualificazioni per i campionati Italiani di Riccione.

Ecco i risultati completi:

⁃ Hassen Samandi campione regionale nei 200 e 400 misti e nei 200 dorso; argento nei 100 e 200 farfalla e 4^ posto nei 100 stile libero Pass staccati per Riccione nei 200 dorso, 100 e 200 farfalla, 200 e 400 misti

⁃ Federica Martini campionessa regionale nei 100 e 200 rana e nei 400 misti; argento nei 200 misti. Pass staccati per Riccione nei 100 e 200 rana e 400 misti

⁃ Stella Repetto campionessa regionale nei 100 e 200 farfalla; 4^ posto nei 100 stile libero, 5^posto nei 100 dorso, 6^ posto nei 200 stile libero Pass staccati per Riccione nei 100 e 200 farfalla

⁃ Margherita Berruti campionessa regionale nei 100 farfalla; argento nei 200 farfalla; 7^ posto nei 200 misti Pass staccato per Riccione nei 200 farfalla

⁃ Gabriel Kliken campione regionale nei 200 e 400 misti; 4^ posto nei 100 farfalla

⁃ Aste Viola campionessa regionale nei 400 misti bronzo nei 200 misti; 4^ posto nei 200 rana, 6^ posto nei 100 rana e 13^ posto nei 100 stile libero

⁃ Luca Garbarino argento nei 50 farfalla bronzo nei 100 e 200 farfalla e 6^ posto nei 100 stile libero

⁃ Pietro Tacchini bronzo nei 200 e 400 misti; 4^ posto nei 100 rana e 6^ posto nei 100 e 200 dorso

⁃ Lavinia Monte 4^ posto nei 200 stile libero e 5^ posto nei 100 stile libero

⁃ Sara Zanoni 4^ posto nei 100 e 200 dorso

⁃ Luca Giordano 5^ posto nei 100 stile libero.