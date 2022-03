Nel pomeriggio a Neirone, in alta Fontanabuona, incendio di un tetto, probabilmente a causa della canna fumaria. In attesa che da Chiavari arrivassero i vigili del fuoco, la coppia che abita la casa si è data da fare per tentare di soffocare le fiamme. Sono stati i sette vigili del fuoco intervenuti a domare il rogo ed assicurarsi, con la bonifica, che non vi fossero focolai. Non vi sono né intossicati, né ferito o ustionati.