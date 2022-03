Monterosso: "Cambiamenti Work Festival" (25-26 marzo) - LevanteNews

Dal Comune di Monterosso

Dare risposte al mondo del lavoro sia dal punto di vista tecnico/normativo sia dal punto di vista etico/sociale e innovativo. Questi gli obiettivi della seconda edizione di Cambiamenti Work Festival, un ciclo di conferenze, mostre, workshop e performance musicali organizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia e patrocinata dal Comune di Monterosso che si svolgerà proprio a Monterosso il prossimo 25 e 26 marzo.

Sul presupposto che per cambiare occorre costruire solide radici su valori condivisi, abbiamo cercato la partecipazione di Enti, associazioni, agenzie di quanti operano nel mondo del lavoro. Abbiamo promosso conferenze, open day, laboratori aventi per finalità la conoscenza, la creazione di reti e servizi, la crescita della persona, delle relazioni, dell’ambiente attraverso il lavoro. Per stimolare la creazione di ambienti di lavoro creativi ed accoglienti, non mancheranno iniziative artistiche quali la mostra fotografica di Enrico Amici “i luoghi e i volti del lavoro”, musica, concerti anche con gli alunni delle scuole, la proiezione del docufilm di Simone Cristicchi: “alla ricerca della felicità”.

Si cercherà di dare risposte ai bisogni dell’impresa e dei lavoratori a cominciare del reclutamento del personale, con la collaborazione del Centro per l’Impiego, la Rete per il lavoro, le Agenzie Interinali. Si parlerà anche di pensioni con il Consulente Antonello Orlando e con la presenza del Patronato Enasco e del Fondo Fonte per sottolineare l’importanza della previdenza complementare e del passaggio generazionale.

Tema degli incontri il ruolo del lavoro nella cura della persona, delle relazioni e dell’ambiente.

Per le suddette ragioni, in linea con gli obiettivi della Comunità Europea, Cambiamenti Work Festival cerca di promuovere:

– un’impresa più intelligente: verranno infatti promosse conferenze ed iniziative sull’innovazione e la digitalizzazione. Scopo dell’iniziativa è, soprattutto, quella di accompagnare le piccole imprese verso processi di innovazione migliorando, altresì, i rapporti con e tra i dipendenti, promuovendo la creazione di nuovi modelli e nuovi leader (più empatici ed attenti alla cura delle persone, delle relazioni, dell’ambiente);

– un’impresa più “connessa”: capace di fare squadra e rete tra i vari soggetti e componenti del mondo del lavoro, intensificando le relazioni con Enti ed Istituzione anche attraverso i nuovi strumenti digitali e agili. Capace altresì di promuovere azioni per conciliazione tra lavoro, famiglia e vita privata intensificando e promuovendo pari opportunità e il lavoro agile;

– un’impresa più sociale a sostegno dell’occupazione (verranno effettuati punti di incontro tra domanda e offerta lavoro), la formazione e l’istruzione per rilanciare l’appeal alle professioni e gli sbocchi occupazionali (attraverso conferenze, il coinvolgimento delle scuole, dell’Università e della formazione professionale). Si darà ampio spazio ai temi dell’inclusione dei lavoratori disabili e degli stranieri. A tal fine ci saranno testimonianze di imprese virtuose che abbiano saputo accogliere e integrare. E’ previsto anche l’intervento di un’esperienza di “Albergo etico” e del ristorante locale “La luna blu”, formato da personale con disabilità Si darà, inoltre voce, a tutte le buone pratiche che abbiano coinvolto le aziende, in ambito sociale;

– un’impresa più vicina ai lavoratori e alle persone, proponendo attraverso laboratori e work shop modelli di crescita per il benessere della persona, la risoluzione dei conflitti, il miglioramento degli ambienti di lavoro, sul presupposto che una persona sana, equilibrata, ben integrata possa apportare miglioramenti al lavoro, all’impresa, alla società.

Il Sindaco, Emanuele Moggia, ha sottolineato: “Soprattutto nei momenti di difficoltà è importante tornare al fondamentale, la nostra carta Costituzionale ce lo dice chiaramente “l’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro”, la nostra carta è stata redatta nell’immediato dopoguerra da persone che avevano come riferimento delle ideologie politiche anche molto diverse tra loro, queste persone ci hanno dimostrato come mettendosi a servizio della propria comunità, cercando di puntare sulla persona, sulla valorizzazione dell’uomo, si possano trovare delle sintesi anche laddove si ha un pensiero diametralmente opposto. Perché sul lavoro? Perché il lavoro è quell’elemento che da dignità ad una persona, che da la possibilità alla persona di sentirsi inserita nella società. In un mondo così globalizzato, in un modo così appiattito dove sembra che tutto si faccia in riferimento a elementi economici, vorremmo riscoprire la persona, mettere al centro la persona. Dire a gran voce che l’economia, la finanza, la politica, la società senza la persona la centro di tutto è un qualcosa di effimero.”