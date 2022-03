Levanto: pronto l'opuscolo per la prmozione turistica della cittadina - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto

“Lèvanto nel parco nazionale delle Cinque Terre” è il titolo della brochure al quale il Comune di Levanto e il consorzio turistico “Occhio blu” affidano il compito di promuovere in tutto il mondo la cittadina rivierasca e nello stesso tempo guidare i turisti già presenti in loco alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze.

L’opuscolo, che entro fine marzo vedrà la luce con la stampa delle prime diecimila copie, sarà infatti sia distribuito ai visitatori attraverso l’ufficio Iat di piazza Cavour, sia veicolato nelle fiere internazionali dedicate al turismo.

La diffusione sarà ulteriormente implementata con la possibilità di scaricarlo dal sito “Visitlevanto” (anche con accesso attraverso il Qr-Code posto sul cartaceo) e dal portale del Comune.

Per gli addetti ai lavori con cui si entra in contatto alle fiere, anche una chiavetta Usb contenente la brochure due spot: uno sul paese e il secondo sulle “experience”.

“Si tratta di un opuscolo che, attraverso la suddivisione delle tematiche in cinque sezioni (storia, trekking, outdoor, dintorni, strutture ricettive, ognuna individuata da un colore) corredate dalle fotografie scattate da Adelmo Massola, offre a chi lo consulta la possibilità di trovare subito ciò a cui è più interessato e con una descrizione dettagliata e chiara allo stesso tempo – spiega Lorenzo Perrone, il consigliere delegato del Comune che ha coordinato il progetto ed è autore dei testi insieme a Matteo Scardovelli – Dall’evoluzione storica, architettonica e urbanistica del paese alla ricca offerta di servizi a supporto delle più disparate esperienze che, soggiornando a Levanto, si possono provare sia in loco che nei dintorni. Il tutto corredato di un elenco completo delle strutture ricettive attive sia sul mare che in collina, dei ristoranti, degli stabilimenti balneari e delle società che operano nei servizi al turismo, al tempo libero e all’intrattenimento.

copertina brochure Levanto 2022