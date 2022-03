Lettere/ "Rapallo, domandare è lecito, rispondere educazione" - LevanteNews

Da Angelo Azzinari – Rapallo

Buon giorno. Premetto che arrivare al punto di rivolgermi a terzi per esprimere la propria opinione o segnalare ciò che dovrebbe far parte di un dovere civico tra comune e cittadini, mi avvilisce. Brutta cosa è non ricevere risposte quando si inviano segnalazioni che forse sfuggono alle amministrazioni locali.. Es: buche stradali che regnano da sempre, degrado urbano che si rileva in alcuni angoli nascosti, segnaletica ecc.. Un cittadino che segnala o invia anche elogi, dovrebbe ricevere perlomeno un gesto non dico di grazie ma almeno di “avvenuta lettura..” sarebbe gradito e gratificante, invece.. nulla!

Un certo Bucci, (Sindaco Commissario straordinario di Genova) risponde immediatamente alle segnalazioni dei “suoi Cittadini” (e non solo)

Ci sarebbe da pensare che è meno oberato??!