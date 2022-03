Cogorno: aziende agricole, corsi per addetti al Villaggio del ragazzo - LevanteNews

Dal Villaggio del Ragazzo

Dall’accoglienza turistica alle reti d’impresa fino ai servizi dedicati a bambini e ragazzi: ecco gli aspetti della multifunzionalità che saranno approfonditi attraverso i corsi organizzati da Villaggio del Ragazzo e cofinanziati da Regione Liguria attraverso PSR 2014-20, misura 1.1 Azioni di Formazione e acquisizione competenze.

I corsi sono indirizzati a titolari, dipendenti e coadiuvanti (regolarmente iscritti all’INPS) di aziende agricole liguri. Le lezioni si svolgeranno il prossimo autunno, attraverso la realizzazione di laboratori creativi organizzati direttamente in una o più aziende agricole del territorio, al fine di sviluppare al meglio le tematiche scelte e creare un coinvolgimento attivo dei partecipanti.

Entrando nel dettaglio i corsi organizzati saranno i seguenti:

MANAGEMENT DELL’ACCOGLIENZA TURISTICA: formazione di 48 ore dedicata alla gestione dell’accoglienza rurale, al fine di rendere gli imprenditori agricoli promotori delle proprie strutture, delle produzioni d’eccellenza e dell’intero territorio. Il partecipante avrà modo di sviluppare una profonda conoscenza del territorio, attraverso la creazione di itinerari turistici sempre più esperienziali, oltre a potenziare abilità comunicative, anche in inglese, doti relazionali e capacità di far fronte alle esigenze dei viaggiatori. La comunicazione sarà affrontata sotto ogni punto di vista, compresa quella creata attraverso le strutture stesse: lezioni specifiche saranno infatti dedicate alla creazione di elementi di arredo per avere ambienti accoglienti, personalizzati e che rispecchiano la ruralità del territorio.

DALL’AGRITATA AI DOPOSCUOLA: TUTTI I SERVIZI DELL’AGRICOLTURA PER BAMBINI E RAGAZZI: il corso di 40 ore affronta tutti gli aspetti, burocratici ed organizzativi, della multifunzionalità aziendale legata al mondo dei più piccoli, attraverso sperimentazioni atte ad armonizzare le esigenze del settore agricolo e le norme esistenti in materia di educazione all’infanzia. La multifunzionalità in questo caso si traduce in progetti che possono andare dai servizi di agri-tata, agri-asilo, asilo nel bosco, ludoteca, doposcuola e centro estivo. Tali attività fornite dalle aziende agricole vanno ad integrare i servizi di welfare territoriali esistenti dedicati ai bambini e agli adolescenti creando possibili momenti di aggregazione e socializzazione.

LA RETE DELLA MULTIFUNZIONALITÀ: la formazione di 40 ore ha come obiettivo quello di fornire gli strumenti necessari per far crescere le possibilità di sviluppo in ambito multifunzionale delle piccole e micro imprese agricole del territorio, mostrando loro le numerose opportunità che possono derivare dalla formula del contratto di rete e dalla modalità di agriturismo diffuso. Saranno approfonditi gli aspetti normativo burocratici oltre a cercare di arrivare a nuove forme di valorizzazione della cultura rurale.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Per maggiori informazioni ed iscrizione ai corsi:

Segreteria Villaggio del Ragazzo

· Corso IV Novembre 115, San Salvatore di Cogorno (GE)

· Email: segreteria.fp@villaggio.org

· Telefono: 0185 375204