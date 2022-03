Casarza: cordoglio per la scomparsa di Anacleto "Nanni" Minetti - LevanteNews

Dall’Associazione Partigiani Cristiani sezione Tigullio

Anche la sezione Tigullio dell’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani si unisce al cordoglio delle altre associazioni partigiane del territorio per la recente scomparsa di Anacleto “Nanni” Minetti.

In particolare, Anpc Tigullio tiene a esprimere la propria vicinanza alla moglie, ai famigliari e a tutti gli iscritti dell’Anpi di Casarza Ligure che, in questo triste momento, piangono un punto di riferimento sempre presente e attivo in occasione delle annuali celebrazioni delle ricorrenze legate alla guerra di liberazione.

***

Il saluto ad Anacleto “Nanni” Minetti, 73 anni, domani mattina a Casarza Ligure alle 10, presso il parco di via De Gasperi.