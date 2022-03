Camogli: aperitivo in musica al Teatro Sociale con i "Five Sax" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Frame-Festival della Comunicazione

Un nuovo aperitivo all’insegna della grande musica nella cornice del Teatro Sociale di Camogli. Venerdì 18 marzo nel classico orario delle 19:30 calcheranno il palco i Five Sax con il loro repertorio sconfinato che attinge alle culture musicali di ciascun componente tra Polonia, Italia, Stati Uniti, Cile e Hong Kong, secondo lo spirito internazionale che anima il gruppo fin dalla sua fondazione. Cinque virtuosi del sassofono riconosciuti come leader nel proprio campo e che si sono esibiti sui maggiori palcoscenici del mondo. Per chi sarà nei palchi a Camogli, ci sarà anche la possibilità di farsi servire l’aperitivo durante lo spettacolo.

Il programma, dal carattere eterogeneo, comprende capolavori prevalentemente tratti dagli ultimi anni musicali della loro storia. Senza ombra di dubbio, un’aspirazione al folklore che connette il repertorio proposto. Iniziando da Bernstein, ispirato alla musica tipica sudamericana da ballo come il mambo e il cha cha cha, si passa facilmente ad Astor Piazzolla, nel suo tango “colto”. Sempre di natura folkloristica, il jazz di Mower e di Chick Corea, un piccolo omaggio dell’ensemble al compositore recentemente scomparso. L’altra faccia della medaglia è la presenza di un nocciolo di musica da film dei migliori compositori recenti: dal nostro Morricone a John Williams. Piccola perla, nel finale, un brano della cultura da ballo romagnola. La vivacità del programma rispecchia la diversità culturale dei cinque musicisti, che fondono insieme musica di estrazione completamente eterogenea in un prodotto spumeggiante, con sentori di commedia.

I Five Sax si sono formati a Vienna nel 2011, da allora sono diventati uno degli ensemble di punta nel loro genere. Hanno suonato nelle sale da concerto più importanti nel mondo: Konzerthaus Vienna, Gasteig Munich, Concertgebouw Amsterdam, National Concert Hall Taipei e Musikverein a Vienna. Il primo show del gruppo, Sax Voyage, ispirato completamente dallo spirito internazionale del gruppo, è stato presentato in più di 20 stati, fra Europa, America e Asia, dal debutto in Austria nel 2013, più di 200 sale da concerto hanno ospitato questo progetto. Un nuovissimo approccio ha preso piede con il nuovo programma intitolato “In Time”, lo spettacolo esplora il ruolo che ha il ritmo e il groove nei migliori capolavori della storia della musica. Il debutto di “In Time” è avvenuto nel prestigioso Musikverein di Vienna, con un sold out. Nel 2015, il quintetto ha pubblicato il suo primo CD: Five Sax at the Movies. La registrazione è stata ampiamente elogiata per la qualità di esecuzione e per gli arrangiamenti particolarmente innovativi. Questo successo ha portato il gruppo a creare un nuovo programma per giovani basato su queste musiche. I membri del quintetto sono tutti artisti internazionali affermati.

A partire dall’11 marzo il Teatro Sociale Camogli ripristina la fortunata iniziativa degli aperitivi serviti nei palchi con una maggiorazione di 5 € sul costo del biglietto. Il decreto Covid dello scorso 7 gennaio permette infatti di tornare a consumare cibi e bevande all’interno di cinema e teatri a partire dal 10 marzo 2022. In virtù di ciò, il Teatro Sociale Camogli ha potuto anticipare il ripristino dell’iniziativa degli “Aperitivi in musica” e degli “Aperitivi in cabaret”. L’orario di tutti gli Aperitivi del mese di marzo torna dunque quello originario delle 19:30 (inizialmente previsto solo dopo il 31 marzo 2022).

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 12 (oltre che un’ora prima degli spettacoli), alla Proloco di Camogli e alla Proloco di Recco negli orari di apertura, oltre all’Hotel Cenobio dei Dogi. Si possono acquistare i biglietti anche online, tramite il sito Vivaticket. Tutte le informazioni sono sul sito www.teatrosocialecamogli.it e sui canali social del Teatro: su Facebook e su Instagram cercando @teatrosocialecamogli.