Balneari: "No alle aste", protesta stamane davanti alla Regione - LevanteNews

Ancora una manifestazione dei balneari in varie regioni; per Liguria e Toscana questa mattina a Genova davanti alla sede della Regione. Molti hanno indossato i giubbotti di salvataggio; tanti gli striscioni che dicono “No alle aste”.

Sempre battagliera, decisa nelle sue azioni e in prima linea Vittoria Ratto, presidente di Italia Balneare che dice: “Quella di oggi vuole essere un’azione di disturbo nella giornata di chiusura degli emendamenti del decreto legge. Con noi ci sono i balneari della Toscana e siamo scesi in piazza, come nelle Marche, in Sardegna, Calabria e Basilicata, per dire che riteniamo irricevibile questo disegno di legge. Vogliamo tornare ai tavoli e discutere in maniera seria, e di buonsenso, quello che sarà il nostro destino, perché non accettiamo di perdere il lavoro. Quello che è stato fatto è per favorire i grandi gruppi a discapito delle piccole imprese italiane e del loro diritto a lavorare, che è sancito dalla costituzione.

Perché questo non è solo un nostro problema – conclude Ratto – ma all’asta andranno anche ristoranti, piccoli negozi, solo per fare qualche esempio”

Presente anche Marco Scajola, assessore regionale e coordinatore del tavolo interregionale del demanio marittimo della Conferenza delle Regioni che ha ribadito la sua vicinanza e della Regione al settore e “l’impegno concreto di tutte le regioni per fare in modo che il governo comprenda le istanze e apra un tavolo di confronto con le Associazioni e con gli enti locali per condividere un percorso che non penalizzi chi ha investito e lavorato con fatica e serietà per la crescita del turismo balenare”.