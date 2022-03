Asl-4: migliorare l'offerta sanitaria, in arrivo 20 milioni - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio

Ammontano complessivamente a 19.753.888 euro gli investimenti destinati al Tigullio e alle sue strutture ospedaliere dalla delibera regionale che nei giorni scorsi ha definito, nel quadro della missione 6 del PNRR dedicata alla sanità e dell’utilizzo del fondo complementare, il programma degli interventi sul territorio ligure. I quasi venti milioni di euro saranno così suddivisi: 8.692.500 euro per la realizzazione di 3 case di comunità a Sestri Levante, Chiavari e Rapallo, 2 ospedali di comunità a Sestri L. e Rapallo e 2 centrali operative territoriali a Sestri L. e Chiavari; 7.781.264,80 euro per interventi antisismici presso gli ospedali di Lavagna, Chiavari e di Sestri L.; 1.363.164,00 euro per l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero nelle strutture di Sestri L., Lavagna e Rapallo; 1.783.702,90 euro per la interventi di digitalizzazione del DEA di primo livello di Lavagna; 133.258,99 euro per l’interconnessione aziendale presso Villa Laura a Sestri L. e nell’ex polo ospedaliero di Chiavari.

Per il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Sanità, “si tratta di risorse importanti per il miglioramento dell’offerta sanitaria nel Tigullio, sia per ciò che concerne le strutture ospedaliere sia per quanto riguarda la medicina territoriale. La pandemia, come ho avuto modo di verificare durante il mio mandato di presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale nell’estate 2020, ha fatto emergere la necessità di rafforzare il nostro sistema sanitario e di ripensare la medicina territoriale, per renderli più rispondenti ai bisogni delle persone e dei territori. Il PNRR ci offre l’opportunità di procedere in questa direzione. Lavoriamo tutti insieme per dare le risposte migliori ai cittadini”.

Per quanto riguarda nel dettaglio le case di comunità (CDC), 1.720.000 euro saranno destinati a quella che sorgerà a Sestri L. presso Villa Laura, per un robusto intervento di ristrutturazione ed ampliamento, con collegamento strutturale al vicino ospedale. La CDC occuperà i piani terra, primo e terzo (torretta) dell’immobile, con la previsione di un numero di ambulatori pari ad almeno 12, più gli spazi accessori ed i collegamenti orizzontali e verticali. La parte riabilitativa e di diagnostica specifica afferente alla CDC si trova al secondo piano dell’ospedale, raggiungibile mediante percorso orizzontale protetto. La superficie lorda di intervento è di 1154 metri quadrati. 1.805.000 euro saranno destinati al padiglione Leonardi presso l’ex ospedale di Chiavari, con intervento di risanamento ed adeguamento. La CDC occuperà i piani primo, secondo e terzo del padiglione ovest, e terra e primo del padiglione Leonardi. L’adeguamento porterà a ricavare un numero di ambulatori non inferiore a 15 più gli spazi accessori ed i collegamenti orizzontali e verticali. La parte riabilitativa e di diagnostica afferente alla CDC si trova nei due piani del padiglione Leonardi, oggetto anch’essi di intervento. La superficie lorda interessata è di 3517 metri quadrati. Altri 477.000,00 euro andranno infine per il piano terra ala est dell’ospedale di Rapallo per un intervento di adeguamento, completamento di parte a rustico e piccolo ampliamento. La CDC occuperà la porzione del piano terra in quest’ala con la conferma/realizzazione di un numero di ambulatori non inferiore a 15, più gli spazi accessori ed i collegamenti orizzontali e verticali. La parte riabilitativa sarà realizzata completando la zona a rustico ed effettuando un piccolo ampliamento, mentre la diagnostica afferente alla CDC si troverà nel corpo centrale contiguo in posizione complanare. La superficie lorda interessata è di mq. 1876.

Per quanto riguarda gli ospedali di comunità (ODC), 2.866.000 euro andranno a Sestri Levante, per un intervento al terzo piano (ala ovest e corpo centrale) dell’ospedale, con l’adeguamento e la stabilizzazione di un modulo di 20 posti letto (più uno ulteriore). La superficie lorda di intervento è di mq. 1515. 1.500.000 euro andranno a Rapallo, per un intervento nell’ala ovest del primo piano dell’ospedale, per l’adeguamento e la stabilizzazione di un modulo di 20 posti letto. La superficie lorda di intervento è di mq. 927.

Per ciò che concerne infine le centrali operative territoriali (COT), 185.000 saranno destinati a Villa Laura di Sestri Levante, ad integrazione dell’intervento strutturale. La COT occuperà il piano secondo dell’immobile. La superficie lorda di intervento è di mq. 376. 139.500 euro saranno dedicati al padiglione Leonardi dell’ex ospedale di Chiavari, per l’intervento di ampliamento e ristrutturazione leggera del piano terra della palazzina denominata “Farmacia” presente nell’area ex ospedaliera di Chiavari. La COT in questione occuperà porzione dell’intera dotazione superficiale. La superficie lorda interessata è di mq. 460.

Nel capitolo dedicato all’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, le risorse andranno a finanziare i seguenti acquisti: TAC a 128 strati per la Radiologia di Rapallo, angiografo cardiologico per la Cardiologia di Lavagna, ecografo multidisciplinare per la Chirurgia di Lavagna, Sistema polifunzionale per radiologia digitale diretta per la Radiologia di Chiavari, mammografo con tomosintesi per la Radiologia di Sestri Levante.