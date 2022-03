Santa: biker cade dalla mountain bike, trasportata all'ospedale - LevanteNews

Dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Servizio Regionale Ligure

Intervento del soccorso alpino e speleologico Liguria questa mattina a Santa Margherita Ligure in particolare in località Nozarego, nel Parco di Portofino, per una biker quarantenne di Ceranesi. La donna è caduta dalla mountain bike e si è procurata una sospetta frattura del polso. L’intervento è avvenuto in collaborazione con la Croce Rossa di Santa Margherita. È stata proprio quest’ultima pubblica assistenza a trasportare la donna all’ospedale di Lavagna