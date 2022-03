Recco: consegnati brevetti Fipsas di primo grado a quattro allievi - LevanteNews

Da Sauro Genocchio

Sabato 12 marzo, nella sede dell’Associazione Ecopsi in Recco, si è svolta la consegna dei brevetti Fipsas di 1°grado nella specialità seawatching per allievi disabili.

Premiati: Federico Castagnola, Matteo Del Bene, Alessio Donato, Luca Gandolfo.

La cerimonia, che ha dovuto attendere diversi mesi causa pandemia, ha visto la presenza di 4 istruttori qualificati del Centro sub Duilio Marcante, gli stessi che hanno curato l’addestramento degli allievi.

Era inoltre presente il dottor Augusto Marchesi, ideatore e promotore del gruppo Ecopsi, nonché l’assessore Francesca Aprile. Presenza d’eccezione il capitano di vascello Giampaolo Consoli, comandante del Gruppo operativo Subacquei del Comsubin (raggruppamento subacquei e incursori MMI), il capitano di fregata palombaro Giovanni Modugno, l’aiutante 1° luogotenente Antonio Carta. Tutte queste persone hanno partecipato all’uscita in mare con gli allievi del 25 settembre scorso. Il comandante Consoli si è complimentato con gli allievi per il livello di preparazione raggiunto, invitando il gruppo per una prossima ulteriore uscita.