RASSEGNA STAMPA. Chiavari: due minori aggrediscono anziano per rapinarlo alle 10 in via Rocca - LevanteNews

Oggi, domenica 13 marzo, auguri a Rodrigo. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi:“Pan di fratelli, pan di coltelli”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Chiavari: anziano aggredito e gettato a terra per rapina da due adolescenti in via Rocca alle 10 del mattino; vista la resistenza i due fuggono a mani vuote. L’allarmante episodio venerdì scorso. Ucraina: “In fuga dalla città bombardata, il racconto dell’orrore”; “In marcia per la pace nella Recco straziata dal conflitto mondiale”; “Timore per l’impennata dei prezzi”; “Farmaci e altri aiuti, continuano le raccolte da inviare in Ucraina”; “I bimbi e i sogni della pace, disegni per vincere la, paura”; “Imprenditore parte per Leopoli, porterà in salvo alcuni profughi”. Pianeta covid: in Asl 4 i nuovi contagi sono ancora 136; i pazienti ricoverati sono 11; si registra anche un decesso.

Sestri Levante: ciclista muore per un malore al passo del Bracco. Chiavari: tenta di uccidere il gemello e fugge in strada armato. Chiavari: Federico Messuti è il candidato della maggioranza uscente. Chiavari: la mostra al liceo Luzzati suscita riflessioni. Chiavari piange Ettore Levaggi, storico costruttore di seggiole. Chiavari: la Società Economica approva il bilancio e rinnova i vertici.

Rapallo: due vasche sul lungomare per dire stop agli allagamenti. Rapallo: chiude per lavori via Magiocco, molo Ampoixi, riparte l’intervento. Santa Margherita Ligure: si cercano fondi “rigenerazione” per sicurezza torrenti e giardino di Villa Durazzo.

