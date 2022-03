Rapallo: Coppa Lega, classe Optimist; vincono Tonani e Dollinar - LevanteNews

Dalla Lega Navale Italiana di Rapallo

Coppa LNI Rapallo classe Optmist la vittoria a Matteo Tonani e Maria Stella Dollinar della LNI di Santa Margherita Ligure.

Si è conclusa piacevolmente la regata che ha riaperto le regate della Lega Navale Italiana Sezione di Rapallo dopo l’emergenza covid. Le ottime condizioni del mare e un leggero venticello da sud attestato sui 4/6 nodi hanno permesso di portare in casa tre regate in poco più 4 ore.

Al termine delle tre prove sono risultati vincitori per i cadetti Matteo Tonani e per la categoria junior Maria Stella Dollinar. Ottimi piazzamenti per Sofia Derin Botteri e Nicoletta Annamaria Volpi rispettivamente tera e seconda nella categoria cadetti e Riccardo Dario Pescatore e Matilda Bausa terzo e seconda classificati nella categoria junior.

Dominio globale per la Lega Navale Italiana Sezione di Santa Margherita Ligure che ha predominato in entrambe le categorie. Ringraziamento particolare al Circolo Nautico di Rapallo, alla Lega Navale di Santa Margherita Ligure e a tutti gli ufficiali di regata che hanno permesso lo svolgimento di questa fantastica regata.