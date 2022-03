Rapallo: "Aiuti all'Ucraina per adulti, bambini e animali" - LevanteNews

Da Pietro Burzi Presidente Associazione Leidaa sezione Rapallo e Golfo Tigullio

La LEIDAA sez. Rapallo e Golfo Tigullio, ha voluto e vuole dare, un contributo per aiuti all’Ucraina. Abbiamo procurato cibo a lunga scadenza per umani, adulti, bambini e per animali, medicinali, cotone, disinfettanti, siringhe, guanti monouso, prodotti per la persona, giocattoli, coperte, ecc..

Il nostro riferimento per la consegna degli aiuti, è la “Ciassetta” in piazza della stazione di Rapallo, dove persone sensibili come i proprietari, Andrea e Laura,

hanno dato uno spazio all’interno del loro esercizio commerciale per un punto di raccolta, oltre ad interessarsi della spedizione.

Gli aiuti che abbiamo raccolto seguono la regola di cose indispensabili e di prima necessità, ma con decoro e dignità, principalmente per chi dona, prima che per chi riceve.

Un sentito ringraziamento a tutti i soci e sostenitori che hanno voluto partecipare a questa iniziativa con generosità, ma per il cibo animali il ringraziamento va

all’Associazione Amici degli Animali-Rifugio di Rapallo che ha donato un notevole contribuito.

La drammaticità dei fatti fa si che la raccolta degli aiuti continui, è possibile portare direttamente alla Ciassetta o utilizzare la LEIDAA per chi volesse contribuire all’iniziativa (328 90 91 306).