Pallanuoto M/ Vittoria per Sori contro i Muri Antichi - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Sori

Vittoria casalinga per la Futurenergy RN Sori che guadagna tre punti preziosi nel match con i Muri Antichi.

La squadra siciliana si porta subito in vantaggio con il gol di Mancuso ma la risposta della Rari non si fa attendere. Ci pensano subito Giacomo Penco e successivamente i sigilli di Viacava e Mugnaini, autentici mattatori del match rispettivamente con sei e quattro reti, portando il parziale sul 4 a 1 incanalando subito la partita sui binari giusti.

Il secondo gol dei Muri Antichi arriva nei primi minuti del secondo quarto ma Rari non molla e porta a segno il giovane Emanuele Cocchiere. I siciliani tentano di accorciare le distanze con Camilleri e Schilirò ma i granata mantengono il vantaggio grazie ad altri due sigilli di uno scatenato Viacava.

Ancora una volta una rete avversaria apre il terzo tempo e i Muri Antichi si portano sul momentaneo meno due grazie a Camilleri ma i due tiri messi a segno da capitan Mugnaini riportano a distanza di sicurezza i granata. I catanesi trovano il gol di Fiorito ma Viacava non molla e supera il portiere catanese prima con la realizzazione di un rigore e poi una rete da posizione esterna. Il tiro di rigore a favore degli avversari e trasformato da Camilleri conclude il terzo quarto col parziale di 11 a 7. Il quarto tempo conferma l’ ottima prestazione granata: l’ ultimo sigillo di Alessandro Viacava e la risposta catanese di Zovko concludono il match sul risultato di 12 a 8.

“Giocare nella nostra splendida piscina scoperta con il nostro pubblico vicino ci spinge a dare il massimo. Per questo, anche se siamo partiti subito subendo un gol, siamo stati bravi a reagire immediatamente chiudendo il primo tempo sul 4-1 che ha portato la partita a nostro vantaggio” commenta Emanuele Cocchiere “negli ultimi tempi siamo stati bravi a controllare il vantaggio concedendoci così di portare a casa una vittoria che volevamo a tutti i costi”.