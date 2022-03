Pallanuoto F/ Il Bogliasco cade a Padova: debutti per Perazzoli e Cariolo - LevanteNews

Dal Bogliasco 1951

Nessuna lieta sorpresa per il Bogliasco dalla trasferta domenicale in casa del Padova. Contro le vicecampionesse d’Italia, e nuove capoliste di Serie A1, le biancazzurre si arrendono non senza combattere, pur cedendo 14-2. Punteggio severo, figlio anche del lungo viaggio intrapreso all’alba di stamane dalla liguri, peraltro reduci dalla bella vittoria ottenuta appena 21 ore prima sul Milano.

Malgrado le difficoltà le levantine reggono bene l’urto per oltre metà gara, arrivando al cambio vasca ancora in partita, come testimonia il 4-2 parziale a favore delle venete. Le reti di Gaia Gagliardi e Giulia Cuzzupé sono però le uniche messe a referto dalle bogliaschine che dopo il cambio vasca subiscono l’accelerazione delle locali non riuscendo più a bucare la porta avversaria.

Le gioie di giornata arrivano comunque dagli esordi assoluti in prima squadra delle giovanissime Anna Perazzoli e Federica Cariolo, entrambe classe 2006 ed ennesimi simboli del percorso di crescita del ricchissimo vivaio del Bogliasco.

TABELLINO: