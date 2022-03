Incendio sospetto di sterpaglie a Neirone, in alta Fontanabuona, ieri a mezzanotte circa. I vigili del gfuoco di Chiavari, accorsi, hanno impiegato un’ora per circoscrivere le fiamme, evitando che si estendesse il loro fronte potenzialmente pericoloso. Indagini sono in corso per capire chi ha originato il rogo.