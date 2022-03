La regola delle eccezioni - LevanteNews

E’ risaputo, ogni regola prevede eccezioni.

Detto fatto, ogni inflessibile regolamento, ogni inesorabile obbligo normativo, ufficialmente o ufficiosamente, dispone ipso facto eccezioni, casi particolari.

In taluni casi, le eccezioni sono logiche e, in quanto tali, manifeste: è noto infatti che l’utilizzo delle corsie stradali riservate agli autobus è consentito anche alle auto private abilitate al trasporto disabili.

In talaltri casi, le eccezioni sono richiamate nella segnaletica: ad esempio, il limite di accesso veicolare nei centri urbani per motivi di inquinamento é accompagnato dalla scritta salvo autorizzati, immaginando che tali siano i residenti, le forze dell’ordine e gli organi preposti alle eventuali emergenze.

In altri casi ancora, le eccezioni, quando e se esistono, non possono essere di pubblico dominio, sono secretate.

Nondimeno, poiché il senso etico & la responsabilità, in questa società, sono doveri in capo alla cittadinanza e facoltativi per i decisori, la quota di trasparenza che ne consegue è giocoforza calibrata in modo da impedire il diritto della collettività di conoscere, nelle diverse circostanze, il chi e il perché di tutte le eccezioni.

Siamo nel BelPaese, in un contesto dove é miraggio la vera trasparenza, dove la fiducia popolare è sempre incauta e dove, sotto mentite spoglie, coesiste uno stuolo di privilegiati dalla regola delle eccezioni.

Procedendo in tale suggestivo percorso, si pone l’ipotetico esempio che, in qualche cassetto, esista un elenco di targhe automobilistiche pubbliche&private per cui l’infrazione non giunga mai a materiale contravvenzione. Oppure che un qualsivoglia controllo di regolarità o un qualsivoglia obbligo non siano fatti valere per tutti-tutti e taluni possano impunemente sottrarsene.

La narrazione pare esito di immaginazione complottista, di luoghi comuni. Sia come sia, la trasparenza resta uno stato di grazia inattinto, una condizione lontana per il cittadino, come lontane sono le Istituzioni per la Comunità e gli eletti per gli elettori (gli attuali governanti, non-eletti, legiferano da tempo a prescindere).

Senza distinzioni per gradi e livelli, ogni Istituzione pubblica trasparente deve dare seguito alle istanze dei contribuenti, considerato che ogni normazione cala come scure sulla capoccia della comunità.

Per questo, é rispondente che cittadino & Comunità manifestino la pretesa di conoscere tutte le eccezioni.

A maggior ragione, quando l’esito di una tal pretesa tende alla superiore disattenzione o viene neutralizzato da una pronta burocrazia; quando l’atteggiamento dell’ Istituzione pubblica pare ancora confidare sulla sudditanza feudale e sulla faziosità tra cittadini, a riecheggiare la descrizione di Francesco De Sanctis: “un paese senza fibra, tra viva! e abbasso!”.