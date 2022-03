Chiavari: in arrivo 18 bambini orfani del Donbass - LevanteNews

Dalla Virtus Entella

La Diocesi di Chiavari insieme al Villaggio del Ragazzo, alla Parrocchia di Rupinaro e ad alcuni volontari tra cui l’associazione Pokrova, hanno organizzato un pullman per portare in Italia 18 bambini orfani del Donbass tra i 4 e gli 11 anni. Il Vescovo ha firmato la presa in carico dei 18 minori e dei 3 adulti a cui sono affidati, che verranno provvisoriamente ospitati a Montemoggio.

L’Entella nel cuore ha sostenuto le spese del viaggio, reso possibile anche grazie alla collaborazione dell’agenzia viaggi Marcone Tigullio.

I tre autisti Andrea, Corrado e Massimo che si alterneranno alla guida del mezzo, partito oggi a mezzogiorno alla volta del confine ucraino e che arriverà a Chiavari nei prossimi giorni.