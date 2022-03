Chiavari: candidatura di Messuti e Grillo, nebbia sugli altri fronti - LevanteNews

Sembra quasi la prima domenica di vero inverno. Né il mercatino dell’Antiquariato serve a vivacizzare il centro stortico di Chiavari. Fa freddo e ai chiavaresi più che la campagna elettorale sembra interessare il possibile aumento dei prezzi: “Se il ministro Cingolani è convinto che l’aumento dei carburanti sia una truffa, lo vada a dire alla Guardia di Finanza. Ora poi vedremo l’aumento della verdura; con la pensione che si assottiglia giorno dopo giorno, bisognerebbe digiunare due giorni sì e uno no”.

A chi insiste a chiedere se a quella di Federico Messuti fosse preferibile la candidatura a sindaco di Michela Canepa, il nostro interlocutore, forse espressione del chiavarese che segue con distacco la politica, liquida l’argomento con sufficienza; “Avevano due assi; si sono giocati quello più gradito a certe gerarchie; l’altro gli serve per ricordare che questi candidati sono eredi di Marco Di Capua; poi hanno il terzo asso, quello che decide. Tutti gli altri sono gregari, contano come il 2 di briscola”.

Chiediamo ancora: il caso Ferden e la condanna per il cartello offensivo peseranno sulla campagna elettorale? “I chiavaresi non sanno neppure di cosa si parli. E comunque l’attuale maggioranza, se sarà necessario, avrà pure un capro espiatorio da indicare e mandare, indignata, a quel paese”.

Sul fronte opposto, a parte la candidatura di Davide Grillo (che alcuni utopisti speravano aggregasse tutte le opposizioni) nulla di concreto sembra muoversi. Il Pd starebbe valutando un proprio candidato che non sarebbe giovane come i nuovi segretari di Circolo. Il centro destra starebbe aspettando l’inutile rientro da Dubai da Toti per trattare direttamente con lui senza avere a che fare con presunti suoi portavoce; certo che se a trattare fosse stato Giovanni Boitano, la faccenda, in un modo o in un altro, sarebbe stata risolta velocemente. (m.m.)