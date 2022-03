Calcio/ Il Genoa strappa un punto in casa dell'Atalanta: è 0-0 - LevanteNews

Atalanta: Sportiello; Scalvini, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Pessina, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini

Genoa: Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Galdames, Badelj; Melegoni, Amiri, Portanova; Yeboah. All. Blessin

Un ottimo Genoa pareggia 0-0 contro l’Atalanta e resta in corsa per la salvezza anche se la vittoria manca dalla trasferta in casa del Cagliari. Con l’arrivo di Blessin in panchina i rossoblu sono più quadrati ma mancano di precisione in zona gol. Il tecnico tedesco, complice le assenze all’ultimo di Hefti e Gudmundsson, si affida dal primo minuto a Frendrup e Amiri.

E’l’Atalanta a partire forte ma prima Malinovskyi su punizione manda a lato e poi Muriel non inquadra la porta. Il Genoa si fa vedere al 34’ con Amiri ma Musso para senza problemi. La più ghiotta occasione del primo tempo è sui piedi di Muriel: il colombiano al 36’ con un tiro a giro colpisce il palo.

Nella ripresa l’Atalanta al 63’ rischia di andare in vantaggio ma Pasalic, servito da Koopmeiners, manda alto. Blessin le prova tutte per portare a casa punti: fuori Yeboah e Amiri, dentro Destro ed Hernani. Proprio i due neo entrati si fanno vedere dalle parti di Musso ma prima il tiro del centrocampista finisce in corner, poi la conclusione dell’attaccante termina a lato. La palla gol più importante per il Genoa è al 77’ ma Frendrup spreca tutto calciando male. I padroni di casa, reduci dall’impegno di Europa League di giovedì, sono riescono a trovare sbocchi e al 94’ l’arbitro fischia la fine. Per il Genoa un passo in avanti nonostante un’altra gara senza gol: venerdì sera la Ferraris arriverà il Torino dell’ex Juric con Blessin che oltre a Sturaro a Rovella reduci dalla squalifica, spera di recuperare anche qualche assente.