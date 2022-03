Calcio/ Gara sotto tono, il Rapallo Rivarolese cede al Campomorone - LevanteNews

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

ECCELLENZA, 2a GIORNATA PLAYOFF:

CAMPOMORONE SANT’OLCESE – RAPALLO RIVAROLESE 1-0

RETE: 79° Provenzano (CSO)

ARBITRO: Sig.na Celeste Bello di La Spezia

SPETTATORI: 200 circa.

Davanti ad una buona cornice di pubblico, il Campomorone Sant’Olcese batte un Rapallo Rivarolese piuttosto sotto tono con l’unica azione pericolosa condotta verso la porta di Pratticò e sale provvisoriamente in testa alla classifica. Non è stata una bella partita, con i padroni di casa che hanno giocato di rimessa e i ragazzi di mister Fresia che invece hanno impensierito i biancoblù con qualche occasione scaturita da punizioni dal limite.

Infatti la prima azione è al 6° quando una punizione di Chiarabini da circa 25 metri impegna il portiere locale in una deviazione in angolo. Al 25° un tiro svirgolato di Carluccio finisce altissimo. Al 42° punizione a girare dal limite dell’area di Panepinto scheggia la parte superiore della traversa. Al 44° contropiede del Campomorone Sant’Olcese con La Monica, il cui tiro finisce altissimo. Squadre al riposo.

Nella ripresa la prima azione è al 52° quando un tiro di Revello viene parato dall’estremo difensore Canciani. Al 55° tiro di Chiarabini da lontano finisce ampiamente fuori. Al 62° da un’azione scaturita da una lunga rimessa laterale, la girata di Zunino in area finisce di poco fuori. Al 77° azione di Michelotti, la palla finisce a Brusacà, tiro rimpallato, poi conclusione di Revello fuori. Quando la partita sembra incanalata verso il pareggio, ecco il vantaggio dei padroni di casa con Provenzano al 79°, 1-0. Purtroppo il Rapallo Rivarolese non riesce a reagire alla batosta, e l’unica azione prima della fine della partita è una punizione di Michelotti dai 25 metri che finisce altissima.

Domenica prossima al “Macera” arriverà il Taggia, attualmente ultimo in classifica, che oggi ha perso in casa con l’Albenga 0-1. La classifica per ora è assai corta, quindi i nostri ragazzi dovranno dare il massimo per ottenere la vittoria che consentirebbe di rafforzare la posizione in classifica!