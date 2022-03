Borzonasca: l'improvvisa scomparsa di Bruno Boni; lutto anche alla Fima - LevanteNews

Da Umberto Righi

Nella notte di sabato 12 marzo il nostro Consigliere Bruno Boni è passato dal sonno alla morte, accanto alla moglie Doretta, senza un gemito, senza un dolore, il cuore si è fermato e di Lui ci ha lasciato solo i tanti bei “ricordi”.

Una devastante notizia è corsa in valle di prima mattina, di casa in casa, con telefonate e messaggi, tutti increduli perché quanto mai inaspettata, nessun segnale di preallarme, anzi sotto osservazione per altre piccoli malanni, nulla dagli esami faceva trapelare tale possibilità.

Lo conferma la famiglia, la moglie Doretta e i due figli Manuela e Cristian, sono sconvolti!!!

Lo stesso stato d’animo nel Consiglio Direttivo FIMA, e nel Gruppo Mosca FIMA, in cui Bruno era attivamente coinvolto. Di pochi giorni fa, il ricordo dei progetti che Bruno aveva in mente di portare a compimento, parlando direttamente in sede FIMA di come impostare la stagione agonistica della pesca a mosca, in cui lui pluri blasonato campione amava insegnare la tecnica e formare nuovi talenti. Parlava anche di risistemare le sponde del lago Malanotte e la scalinata di accesso, e spronando FIMA e FIPSAS per riattivare con la Regione la possibilità di immettere le trote nel lago, avendo presente quanto sia apprezzata nel paese di Borzonasca e non solo, la pesca in tale invaso e come possa coinvolgere anche varie tecniche come la mosca e lo spinning. Non meno interesse porgeva verso Giacopiane, sia nello spronare ripopolamenti di trote, sia nella tutela delle tinche e carpe, da lui particolarmente amate e che si dilettava sfidare con la tecnica inglese. Aveva i suoi posti che cambiava con il variare del livello del lago, e le sue teorie, diceva: “se vuoi prendere la tinca o la carpa, pesca accorto e via dal casino! Loro sento e vedono anche se tu non le vedi!”

Ma per lui la giornata, da “pensionato” aveva anche altre priorità, oltre alla famiglia dedicava ore nella Protezione Civile della Sezione locale di Croce Verde, tanto che per diversi anni ne era diventato responsabile. Giorni e notti di avventure tra frane e alberi caduti, è ancora fresco il ricordo dei suoi racconti con gli interventi per i danni causati dalle alluvioni in quel periodo succedute e quanto fango ha spalato in quei giorni infernali.

Uomo colto e professionalmente preparato, raccontava spesso della sua vita passata a bordo delle navi come responsabile tecnico della manutenzione ed allestimenti, poi convertito negli ultimi anni come direttore di cantiere nella costruzione delle gradi navi ed allestimento di yacht nei vari cantieri, fino alla pensione.

Ma pur essendo uomo di un certo spessore, restava umile e si prestava a svolgere qualsiasi lavoro da volontario nella società di pesca e nei suoi terreni in collina a Borzonasca. Più di una volta andavamo a cercarlo nel vigneto, era li che segava l’erba, zappava o potava il frutteto, o ancora riparava la ringhiera in legno, addirittura si era cimentato anche nell’edilizia riparando il tetto della “casa vecchia” dello zio o piccoli lavori in casa. In pratica una persona che dava fiducia, che si prestava volentieri ad aiutare e potevi contarci sempre.

Ovviamente i nostri ricordi in FIMA sono legati alla pesca, come già detto attivissimo componente del Consiglio Direttivo e pure Atleta del Gruppo Mosca, cui è componente dalla sua istituzione ossia il 1976. Ma il rapporto tra FIMA e BONI è antecedente se ricordo bene dal 1970-72, quando si facevano insieme le gare in mare di canna da riva e in acque interne al colpo come nei laghetti adibiti a carpodromo, attività agonistiche continuate fino al 1980, poi come molti di noi si è specializzato esclusivamente nella pesca a mosca.

Ed appunto nella tecnica mosca, si è stretto il rapporto tra Bruno e molti dei conosciuti e blasonati campioni nazionali e mondiali di tale specialità. Giorni, mesi ed anni passati nell’Aveto per migliorare la tecnica, come nello Sturla, da li anche per sua volontà l’istituzione della zona allenamento a Mezzanego, ancora oggi utilizzata dai moschisti di tutta la provincia, oppure il tentativo del No Kill in paese…poi chiuso per ripetuti atti vandalici di bracconaggio e poi il dissesto del torrente per le frane….. Una delusione per Bruno che spingeva nel riproporlo dopo il ripristino dell’alveo come zona di pesca controllata…

Ma indimenticabili i giorni passati nei laghi di Piemonte e Lombardia per imparare la pesca a mosca in lago, una tecnica molto difficile dove la sincronia del lancio è determinante. E Bruno nel lancio con la canna da mosca era un vero maestro…. Ma per arrivare ad essere un campione ci siamo macinati migliaia di km in autostrada tutti i sabato e domenica in ogni stagione partendo a notte e tornando a sera con le tenebre.