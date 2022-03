Sestri: "Candidatura a capitale Cultura, che c'entrava l'assessore Cavo?" - LevanteNews

Dal Movimento Cinque Stelle Chiavari

Per una volta il Tigullio si è mosso in maniera compatta per promuovere il territorio e questo non possiamo che accoglierlo come un segnale molto positivo. C’è stato un grande lavoro di squadra dietro la presentazione effettuata davanti alla commissione giudicatrice ma vorremmo fare 2 riflessioni in merito.

La prima riflessione riguarda il coinvolgimento di Regione Liguria e dell’assessora Cavo, quest’ultima più che essere lì per promuovere il progetto era lì per promuovere l’operato della sua maggioranza e questo, a nostro parere, poco interessava alla commissione e, sinceramente, pensiamo che fosse poco attinente al focus dell’incontro. Era veramente necessaria la sua presenza sul palco?

Il secondo spunto, il più importante, è che in un’ora di audizione non si è dato risalto alle associazioni culturali del territorio che sono il vero fiore all’occhiello dei nostri paesi, ci chiediamo come sia stato possibile non nominare e non coinvolgere sul palco (per esempio al posto dell’assessora Cavo) il Dott. Bruzzo Presidente della Società Economica Chiavarese, che con i suoi 230 anni di storia e di cultura dovrebbe essere al centro di questo progetto, oppure l’associazione “O Leudo” di Sestri Levante, altra eccellenza tigullina o l’associazione “O Castello” di Chiavari o una delle tante altre che compongono il nostro tessuto culturale e storico.

Purtroppo temiamo che l’ego di Toti abbia in qualche modo danneggiato il nostro territorio, come spesso accade, imponendo la presenza della sua assessora che di fatto ha utilizzato il poco tempo a disposizione per i suoi fini propagandistici a discapito del progetto.

Crediamo sia una grande opportunità per il Tigullio e che la Sindaca Ghio e tutti i Sindaci del territorio abbiamo fatto tutto il possibile per vincere la competizione. Aspettiamo anche noi la decisione che verrà presa nei prossimi giorni sperando che il risultato ci premi……nonostante Toti.