Santa: la Biblioteca aderisce al Premio Nazionale "Nati per Leggere" - LevanteNews

La biblioteca Comunale di Santa Margherita Ligure da anni partecipa al progetto Nati per Leggere. Fra le iniziative per il 2022, ha aderito anche al Premio Nazionale NpL sezione “Crescere con i libri”, dedicato alla fascia di lettura 3-6 anni, coinvolgendo tutte le scuole dell’Infanzia della città. Attraverso un ciclo di incontri di promozione della lettura, i bimbi e le loro maestre sono chiamati ad esprimere il proprio giudizio sui libri in lizza.

Una bella iniziativa che, oltre alla nostra, coinvolge altre realtà, un’ampia rete bibliotecaria e tanti altri professionisti del settore.