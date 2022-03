Recco: un convento e una terrazza sul mare, lontano dalla guerra - LevanteNews

I venti ucraini ospiti (dieci donne e dieci bambini) da ieri sera nel convento dei frati francescani di Recco, non possono lasciare la struttura finché non saranno vaccinati. Ma hanno una terrazza sul mare ed un bel giardino dove poter trascorrere le ore lontani dalla guerra e dalla paura di morire. Ieri sera il consigliere comunale Nanni Capurro ha portato ai profughi generi di conforto e mascherine. Stanco delle vicissitudini vissute e dal viaggio, stanotte il gruppo ha dormito profondamente. Stamattina una delle prime cose fatte è stato il bucato con i capi di vestiario poi stesi ad asciugare sulla terrazza. I bambini sono apparsi incuriositi dalla statua marmorea di San Francesco che benedice il mare. La piccola comunità ucraina ha ringraziato i frati francescani per la grande umanità dimostrata nell’accoglierla.