Dal Centro Documentazione e Comunicazione Vigili del Fuoco Genova

Nel pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti in via Carbonara, a Recco, per un incidente stradale. Il conducente della vettura ha perso il controllo urtando contro degli ostacoli ed ha finito la corsa rimanendo in bilico sulla sottostante scarpata. I Vigili del fuoco hanno dapprima messo in sicurezza il mezzo ed in seguito hanno estratto gli occupanti consegnandoli alle cure del 118