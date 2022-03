RASSEGNA STAMPA. Lavagna: no alla diga Perfigli, nuovo presidio a Genova - LevanteNews

Oggi, sabato 12 marzo, auguri a Massimiliano. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Proverbi: “Matto è colui che fabbrica sulla sabbia”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Lavagna: martedì presidio davanti alla Città metropolitana contro la diga Perfigli. Ucraina: “Tigullio e Golfo Paradiso accolgono i profughi”; “Mamme e bimbi in convento a Recco”; “Si moltiplicano gli aiuti in tutta la Riviera”; “Vince causa e dona ai fuggitivi l’abbigliamento pignorato”; “Salgono i prezzi, situazione preoccupante”; “Profughi, i vaccini al Ferden di Chivari”. Pianeta covid: “Ieri in Asl 4 ancora 136 nuovi contagi; i pazienti ricoverati sono 11”; “Sestri e Rapallo, hub chiusi dall’1 aprile”; “Meno obblighi per il Green passa, i clienti aumenteranno”. Balneari: lunedì manifestazione a Genova per dire no alle aste.

Sestri Levante: bilancio approvato con aliquote invariate. Casarza Ligure: stipendio non pagato alla Iml, lavoratori pronti a scioperare. Lavagna: ChiAma, linea telefonica d’ascolto. Chiavari: novi disagi sulla A-12 e da lunedì chiusura del casello chiavarese. Chiavari: ricordo di Mario Bertelloni.

Rapallo: fuori strada con la moto, ricoverato. Santa Margherita Ligure: Il Comune ha acquistato beni confiscati alla mafia. Portofino: cinghiali nel parco, uccisione rinviata.

Camogli: Proseguono gli esami sulla falesia, estesi fino al porto. Camogli: tornano gli aperitivi al teatro. Camogli: San Nicolò la chiesa sul Monte.

===